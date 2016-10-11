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В Центральном районе коммунальщики за неделю удалили больше 100 граффити с фасадов домов
Сегодня, 15:45
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В Центральном районе коммунальщики за неделю удалили больше 100 граффити с фасадов домов

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Порядок навели на Таврической, Гончарной, Кавалергардской улицах, в Орловском переулке и на Невском проспекте.

В Центральном районе коммунальщики за эту неделю удалили с фасадов домов свыше 100 граффити. Об этом сообщили в tg-канале администрации района.

Коммунальные службы ежедневно отмывают стены от надписей и рисунков, которые портят  внешний вид исторического центра Северной столицы.

Порядок навели на Таврической, Гончарной, Кавалергардской улицах, в Орловском переулке и на Невском проспекте.

Ранее на Piter.tv: стало известно, что переход на новую систему уборки снега в Петербурге займет полгода.

Фото: Телеграм / Центр. Новости

 

Теги: гончарная, граффити, кавалергардская, коммунальщики, таврическая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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