В Центральном районе коммунальщики за неделю удалили больше 100 граффити с фасадов домов

Порядок навели на Таврической, Гончарной, Кавалергардской улицах, в Орловском переулке и на Невском проспекте.

В Центральном районе коммунальщики за эту неделю удалили с фасадов домов свыше 100 граффити. Об этом сообщили в tg-канале администрации района.

Коммунальные службы ежедневно отмывают стены от надписей и рисунков, которые портят внешний вид исторического центра Северной столицы.

Порядок навели на Таврической, Гончарной, Кавалергардской улицах, в Орловском переулке и на Невском проспекте.

Ранее на Piter.tv: стало известно, что переход на новую систему уборки снега в Петербурге займет полгода.

Фото: Телеграм / Центр. Новости