Забором огораживают территорию в границах улицы Крепостной, Васильева, Ржевского переулка и бульвара Кутузова.

В Центральном районе Выборга восстанавливают ограждение. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Распоряжение на проведение работ выдал глава администрации МО "Выборгский район" Геннадия Орлов. Руководитель МБУ "Служба заказчика" Виталий Павлов рассказал, что работники полностью заменят две стороны забора, другие две будут восстановлены из частей старого ограждения.

Этот участок является собственностью ООО "ДСК-Инвест". Изначально здесь должны были построить многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. Однако стройку пришлось заморозить. Собственник неоднократно получал письма от Отдела благоустройства администрации, который требовал привести в порядок территорию и ограждения. Но все обращения ООО "ДСК-Инвест" проигнорировал.

В результате районная администрация вынуждена направить документы в суд на собственника. Вероятнее всего он получит штраф в размере суммы, вложенной на восстановление ограждения.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге отметили 80-летие со дня окончания Советско-финляндской войны 1939-1940 годов.