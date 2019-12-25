Мероприятие состоялось в Выставочном зале "Выборг – город воинской славы".

В Выборге отметили 80-летие со дня окончания Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

На торжественное событие пришли студенты выборгских учебных заведений, представители "Офицерского Собрания 30 Гвардейского Армейского Корпуса", городского информационного центра и другие. Участники встречи посмотрели документальный фильм, иллюстрировавший военно-политическую обстановку в Европе. Зрители познакомились с хроникой боевых действий и мнением историков и публицистов о событиях тех времен.

Напомним, что Советско-финляндская война началась 30 ноября 1939 года и продлилась до 12 марта 1940 года. Кровопролитные бои длились 105 дней. Затем власти подписали договор о прекращении огня. В результате на войне погибли 126 тыс. граждан Советского Союза и 26 тыс. финских солдат.

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