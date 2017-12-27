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В Центральном районе трое азербайджанцев похитили человека с улицы
Сегодня, 13:38
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lesjasap
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В Центральном районе трое азербайджанцев похитили человека с улицы

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На Красного Текстильщика преступники на машине украли человека.

В Центральном районе Петербурга иностранцы из Азербайджана похитили на машине петербуржца. Сообщается, что мужчину увезли с улицы Красного Текстильщика.
 
По информации от очевидцев, к жертве на “Рено Логан”  подъехали трое неизвестных, которые затащили человека в автомобиль и уехали по Синопской набережной в сторону площади Александра Невского. Об инциденте рассказал полиции свидетель преступления.
 
Прохожий успел запомнить номера легковушки, на которой передвигались злоумышленники. Правоохранительные органы установили личность владельца машины. Им оказался 34-летний мигрант, проживающий в Петергофе. Известно, что в 2017 года за руль данной иномарки садились трое различных водителей, которые попадались на нарушении ПДД.
Теги: азербайджан , мигранты , петергоф , похищение человека , синопская набережная , улица красного текстильщика , центральный район
Категории: Новости СПб

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