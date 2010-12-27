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В Центральном районе грабители вынесли из офиса турфирмы 82 тысячи рублей
Сегодня, 10:16
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lesjasap
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В Центральном районе грабители вынесли из офиса турфирмы 82 тысячи рублей

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Преступники угрожали жертве ножом и забрали у женщины офисную выручку.

В Центральном районе Петербурга двое неизвестных в шарфах и острым оружием ограбили турфирму. Преступники забрали из офиса почти 82 тысячи рублей.
 
Инцидент произошел  половину третьего дня 14 декабря. Сообщается, что злоумышленники зашли в офис компании”ДаВинчи”, который располагается по адресу переулок Ульяны Громовой,6, а затем стали угрожать сотрудника заведения. 
 
Один из налетчиков держал в руке нож, который направлял в сторону 42-летней женщины, директору компании. Второй открыл сейф с выручкой. В общей сложности предпринимательница лишилась 81,6 тысячи рублей. 
 
В отношении грабителей возбуждено уголовное дело. Известно, что преступникам удалось сбежать с похищенными деньгами.
Теги: ограбление , турфирма , улицы ульяны громовой , центральный район
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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