В Центральном районе грабители вынесли из офиса турфирмы 82 тысячи рублей

Преступники угрожали жертве ножом и забрали у женщины офисную выручку.

В Центральном районе Петербурга двое неизвестных в шарфах и острым оружием ограбили турфирму. Преступники забрали из офиса почти 82 тысячи рублей.

Инцидент произошел половину третьего дня 14 декабря. Сообщается, что злоумышленники зашли в офис компании”ДаВинчи”, который располагается по адресу переулок Ульяны Громовой,6, а затем стали угрожать сотрудника заведения.

Один из налетчиков держал в руке нож, который направлял в сторону 42-летней женщины, директору компании. Второй открыл сейф с выручкой. В общей сложности предпринимательница лишилась 81,6 тысячи рублей.

В отношении грабителей возбуждено уголовное дело. Известно, что преступникам удалось сбежать с похищенными деньгами.