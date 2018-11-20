В Центральном районе изменится маршрут 54 автобуса

С 4 февраля пассажиры поедут по другому маршруту ради удобства перевозки.

Представители пресс-службы ГКУ "Организатор перевозок" рассказали об изменении маршрута одного из автобусов Центрального района Петербурга. Трасса общественного транспорта под номером 54 будет перенаправлена с 4 февраля. Данные меры приняты ради повышения качества обслуживания пассажиров города.

По данным специалистов, с начала следующего месяца автобусы проследуют от конечной станции "Малая Балканская улица" по Суворовскому проспекту, площади Пролетарской Диктатуры, Тверской улице, Таврической, Шпалерной, Потемкинской, Кирочной. Такой же маршрут планируется и в обратном направлении движения.

Фото: Piter.tv