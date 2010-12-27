В Центральном и Невском районе начали испытывать теплосети на прочность

Температура воды в трубопроводах не превышает 40 °С.

В Центральном и Невском районах Петербурга начались испытания теплосетей на прочность. Как сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", температура воды в трубопроводах не будет превышает 40 °С. Но не смотря на это, жителей города все равно просят быть осторожными.

В зону испытаний Центрального района входят теплосети, проходящие по улицам:

Александра Невского, Тележная, Миргородская, Хохрякова, Гончарная, Полтавская, Харьковская, Атаманская, Профессора Ивашенцева, Кременчугская, Константиноградская, Невский проспект (в створе улицы Александра Невского), Чернорецкий переулок, набережные Обводного канала и реки Монастырки (в створе Атаманской улицы), а также по территории сада Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

В зону испытаний Невского района вошли теплосети на улицах:

Седова, 2-й Луч, Автогенная, Глухоозерское шоссе, площадь Бехтерева, набережная Обводного канала, Большой Смоленский проспект.

Ранее испытания теплосетей проводились в Московском и Невском районах.

Фото: pixabay.com, пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"