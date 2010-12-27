В Московском и Невском районах испытывают теплосети на прочность

В двух районах Петербурга днем 1 августа специалисты "Теплосети" проведут гидравлические испытания на прочность тепловых конструкций. Проверка состоится в Московском и Невском районах города. Как отмечают в пресс-службе организации, температура в конструкциях достигнет свыше сорока градусов. В связи с этим местных жителей просят быть осторожнее и предупреждать аварийные службы о замеченных прорывах труб.

В Московском районе испытания пройдут по улицам: Благодатная, Варшавская, Кузнецовская, Бассейная, Авиационная, Алтайская, Краснопутиловская, Фрунзе, Студгородку, Ленсовета, Московскому и Ленинскому проспектам.

Во Фрунзенском районе: по Октярбской набережной, Народной улице, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, Большевиков, Дальневосточному и Искровскому проспектам.

Фото: "Теплосеть"