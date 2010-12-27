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В Царском селе власти города благоустроят Федоровский городок
Сегодня, 19:56
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IRINA_CHALKINA
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В Царском селе власти города благоустроят Федоровский городок

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Работу планируют закончить к 2012 году.

В Царском селе благоустроят Федоровский городок. Об этом сообщила "Мойка78" со ссылкой на аппарат вице-губернатора Петербурга.

Сообщается, что ремонтные работы пройдут в районе Александровского парка, включая Санкт-Петербургский аграрный университет и жилые дома. 

Также власти города планируют построить детские площадки, создать подсветку для Федоровского собора, отремонтировать подъездные дороги и даже установить экопарковки. 

До наступления осени в Ведомстве займутся проектированием единой концепции по благоустройству. В государственном аппарате отметили, что при разработке будут учитываться исторические снимки , которые будут взяты из архива комитета по государственному контролю. Отметим, что именно около Федоровского городка в 20 веке были установлены скамейки и фонарные столбы в неорусском стиле.

Все работы по благоустройству власти Петербурга планируют закончить к 2012 году. 

Фото: Pixabay

 

 

Теги: федоровский городок , царское село
Категории: Лента новостей Новости СПб

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