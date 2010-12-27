В Царском Селе моют и закрывают статуи на зимовку (фото)

В музее-заповеднике Царское Село готовят скульптуры к зимовке. Фигуры моют и закрывают в специальные коробки.

Специалисты музея-заповедника Царское Село начали готовить статуи парка к зимовке. Всего перед холодным сезоном в специальные короба закроют 40 статуй. Первыми закрыли фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуры на Гранитной террасе Екатерининского парка.

Следующими помоют и утеплят бюсты у павильона "Грот" и ваза у павильона "Эрмитаж". Затем будут готовить к зиме Девушку с кувшином, скульптуры в Собственном и Фрейлинском садиках, вдоль фасадов Екатерининского дворца. Бюсты с Камероновой галереи просто перенесут в застекленную часть.

Перед началом зимнего сезона мы всегда устраиваем "водные" процедуры: умываем скульптуру с детским шампунем, особенно загрязненные участки мрамора обрабатываем парогенератором. После этого покрываем некоторые скульптуры водоотталкивающим раствором Наталья Лансере, хранитель скульптуры ГМЗ "Царское Село"

В дополнительную холстину укутают венецианскую мраморную скульптуру на Эрмитажной аллее и вдоль парадного фасада Екатерининского дворца. Этот материал впитывает влагу и не пропускает воздух.

Фото: ГМЗ "Царское Село"