В Царское село вернулась утерянная книга Екатерины II

Историческая ценность Екатерины II вернулась на родину.

Книга из библиотеки императрицы Екатерины II, которая была утеряна во время Великой Отечественной войны года вернулась в Царское село. Историческая ценность оказалась на своем вместе в октябре 2017 года. Жительница Германии Ульрике Канненгисер лично доставила в Росси реликвию.

Речь идёт об "Учебнике по классической литературе" немецкого историка Иоганна Иоахима Эшенбурга. Автор также известен тем, что перевёл на немецкий язык 13 томов собрания сочинений Шекспира.

Известно, что книга была выпущена в 1783 году. Она переплетена в полукожаный переплёт, а на форзаце стоит печать библиотеки Царского Села "Bibliothèque de Tsarskoe Selo".

Фото: ГМЗ Царское село