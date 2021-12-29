Олег Журавлев сообщил, что миссия террористов выполняется при поддержке США.

В российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили о выезде из Сирии амнистированных боевиков ИГ по поддельным паспортам. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделал контр-адмирал Олег Журавлев. По словам военнослужащего, операция проводилась при поддержке американской стороны. Далее боевики направляются в Канаду, европейский регион и Америку.

Поступила информация о выезде за пределы Сирии амнистированных боевиков, ранее находившихся в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья. Олег Журавлев, замглавы ЦПВС РФ

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время на территории арабской страны ведутся мероприятия, направленные на невоенное разрешение конфликта. Россия оказывает всестороннюю помощь местному населению в восстановлении мирной жизни.

ИГ - запрещенная на территории России террористическая организация.

Пентагон: РФ будет мешать США в Сирии в случае вторжения на Украину.

Фото и видео: Минобороны России

