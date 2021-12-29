Пентагон: РФ будет мешать США в Сирии в случае вторжения на Украину

Майкл Курилла выдвигается на пост главы СЕНТКОМ.

Пентагон утверждает, что Россия будет мешать США в Сирии в случае вторжения на Украину. Такое мнение высказал на профильных слушаниях комитета по делам ВС в Сенате глава штаба Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США Майкл Курилла. По мнению военнослужащего, Москва является для Вашингтона конкурентом в регионе.

Мы уже рассматриваем это как одни из наиболее сложных условий в плане электромагнитного спектра, в которых мы в настоящее время действуем. Майкл Курилла, генерал-лейтенант США

Генерал-лейтенант присутствовал перед законодателями в слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры на должность руководителя СЕНТКОМ. Ранее Куриллу на пост выдвинул президент США Джо Байден. В зоне его ответственности, в частности, будет находиться Ближний Восток и Северная Африка. По словам спикера, он будет тщательно отслеживать ход взаимодействия с российской армией в Сирии.

Советник Пентагона: в общих интересах США и РФ избегать конфликта в Арктике.

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