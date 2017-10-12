В ЦПКиО им. С. М. Кирова начинают готовиться к весне

В Санкт-Петербурге уже готовятся к весеннему Фестивалю.

В Санкт-Петербурге с 17 октября на Елагином острове начнут высаживать луковицы тюльпанов к Фестивалю 2018 года. Этот Фестиваль тюльпанов впервые в ЦПКиО им. С. М. Кирова прошел в 2013 году. С каждым разом садовники Елагина острова увеличивают площадь для будущих цветков,а также их разновилность. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

На Фестивале в 2018 году будет 3 сорта знаменитых черных тюльпанов. На сегодняшний день селекционерами выведено всего 15 сортов. Также фестиваль порадует посетителей разнообразием "попугайных" сортов, такие тюльпаны с отличаются будто изрезанными, волнистыми лепестками. А фавориты прошлых лет - махровые тюльпаны - будут представлены 24 сортами.

18 октября 2017 года пройдет акция Ассоциации "Возрождение исторических садов и парков" "Цветочное сердце весны". Люди с особыми физическими потребностями под руководством сотрудников садово-паркового отдела ЦПКиО им. С. М. Кирова высадят цветник тюльпанов в форме сердца. В этом мероприятии примет участие труппа "Безусловного театра".