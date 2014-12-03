В ЦБ считают, что резкое снижение ставки до 3% приведет к гиперинфляции

В документе отмечается, что необоснованное смягчение ДКП несет значительные риски для экономики.

Резкое снижение ключевой ставки до 3% приведет к гиперинфляции. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на аналитическую записку, подготовленную сотрудниками департаментов денежно-кредитной политики, а также исследований и прогнозирования Банка России.

В документе отмечается, что необоснованное смягчение ДКП несет значительные риски для экономики. Кроме того, подобные решения могут стать следствием политического давления на регулятор. Эксперты оценили вероятность ситуации, когда ЦБ резко снизит ключевую ставку до 3% при текущей инфляции в 6% и оставит ее на длительное время на этом уровне.

По их мнению, поначалу ВВП будет расти быстрее сбалансированных 2% за год, а через три года динамика ВВП перейдет к фазе замедления, в результате чего зафиксируется устойчивое отклонение вниз от ориентира сбалансированного роста. Также эксперты добавил, что следом в экономике возникает перегрев, в связи с чем быстро нарастает инфляционное давление.

Ранее мы сообщали, что ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода.

Фото: pxhere.com