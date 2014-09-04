В ЦБ предсказали, что цифровой рубль заменит наличные деньги

Представитель ЦБ отметил, что наличные деньги – отходящая технология, которая обслуживает либо "серый" бизнес.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что цифровой рубль со временем вытеснит наличные деньги. Во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме от отметил однако, что процесс будет длительным.

Швецов рассказал, что цифровой рубль станет третьей формой денег, которая будет один к одному обмениваться с двумя другими.

Опять же: пандемии спасибо, бумага - это инфекция. Как говорят - "грязные" деньги, так вот мы еще получили и заразные. Наверное это отходящая технология, которая обслуживает либо "серый" бизнес, либо когда нет альтернативы. Вот покрытие интернета развивается, гаджеты идут в народ, Россия одна из лидеров в этом направлении и поэтому есть технология, которая может позволит заменить наличные деньги цифровыми рублями Сергей Швецов, первый зампред ЦБ РФ

По его словам, быстро процесс замены не произойдет. "Серая" экономика продолжает процветать в стране. Но Швецов уверен, что наличные через 10-30 лет будут маргинальными.

Ранее мы сообщали, что Цетробанк может повысить ключевую ставку 11 июня

Фото: pixabay