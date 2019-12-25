В ЦБ порекомендовали россиянам держать деньги на рублевых депозитах

По словам эксперта, жителям РФ не стоит вкладываться в инструменты иностранных рынков.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова порекомендовала россиянам держать деньги на рублевых депозитах. Об этом она рассказала в интервью "РИА Новости".

По словам эксперта, жителям РФ не рекомендуется вкладываться в инструменты иностранных рынков. Данилова отметила, что это объясняется санкционными рисками. Также эксперт добавила, что "универсального рецепта на все случаи жизни нет".

Данилова подчеркнула, что риски, связанные с возможными колебаниями валюты, возникают в любой момент, когда люди вкладываются в валютные инструменты. Она считает, что для жителей РФ с рублевыми доходами и расходами разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах.

Фото: pxhere.com