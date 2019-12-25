  1. Главная
В ЦБ исключили переход экономики России в стадию рецессии в 2025 году
В ЦБ исключили переход экономики России в стадию рецессии в 2025 году

Кирилл Тремасов уточнил, что для текущего года предпосылок для рецессии нет.

В Центральном банке России исключили переход экономической системы в стадию рецессии в 2025 году. такой комментарий журналистам сделал советник председателя государственного финансового регулятора Кирилл Тремасов. Эксперт пояснил, что данного сценария развития ситуации нет в обсуждаемой повестке. Специалист пояснил прессе, что на текущий момент статистические данные и прогнозные показатели свидетельствуют о том, что переход экономики РФ в стадию рецессии в 2025 году исключен.

Говорить о переходе экономики в стадию рецессии не приходится. Такого сценария нет в повестке. Пересмотр данных по ВВП носит системный характер. По полугодию, исходя из данных Росстата, складывается прогноз в 1-2%,

Кирилл Тремасов, зампред ЦБ РФ

