В ЦБ исключили переход экономики России в стадию рецессии в 2025 году

Кирилл Тремасов уточнил, что для текущего года предпосылок для рецессии нет.

В Центральном банке России исключили переход экономической системы в стадию рецессии в 2025 году. такой комментарий журналистам сделал советник председателя государственного финансового регулятора Кирилл Тремасов. Эксперт пояснил, что данного сценария развития ситуации нет в обсуждаемой повестке. Специалист пояснил прессе, что на текущий момент статистические данные и прогнозные показатели свидетельствуют о том, что переход экономики РФ в стадию рецессии в 2025 году исключен.

Говорить о переходе экономики в стадию рецессии не приходится. Такого сценария нет в повестке. Пересмотр данных по ВВП носит системный характер. По полугодию, исходя из данных Росстата, складывается прогноз в 1-2%, Кирилл Тремасов, зампред ЦБ РФ

ЦБ начал работу над новой банкнотой в 500 рублей.

Фото: Piter.tv