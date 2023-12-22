В ЦАР заявили о готовности увеличить у себя число российских военных специалистов

По словам премьер-министра, российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в республике.

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил о готовности увеличить в стране число российских военных специалистов. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам Молуа, российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в республике. Он подчеркнул, что на данный момент "эти усилия позволили восстановить спокойствие".

Раз у нас будет совместный комитет, будут затрагиваться и военные темы. Так что если возникнет необходимость, почему бы и нет. Феликс Молуа, премьер-министр ЦАР

Ранее в ЦАР высказались насчет членства страны в БРИКС.

Видео: Telegram / РИА Новости