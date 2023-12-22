В ЦАР заявили о готовности увеличить у себя число российских военных специалистов

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил о готовности увеличить в стране число российских военных специалистов. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".
По словам Молуа, российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в республике. Он подчеркнул, что на данный момент "эти усилия позволили восстановить спокойствие".
Раз у нас будет совместный комитет, будут затрагиваться и военные темы. Так что если возникнет необходимость, почему бы и нет.
Феликс Молуа, премьер-министр ЦАР
Ранее в ЦАР высказались насчет членства страны в БРИКС.
Видео: Telegram / РИА Новости
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