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В ЦАР высказались насчет членства страны в БРИКС

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По словам главы МИД, в экономическом плане их страна вправе считать себя сильной.

Министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон высказалась насчет членства страны в БРИКС. Об этом она заявила в интервью "РИА Новости".

По ее словам, республика хочет быть членом организации, однако "сейчас нужно не терять почву под ногами и быть реалистами". Она подчеркнула, что есть ряд критериев, которым ЦАР должна соответствовать. Также Байпо-Темон отметила, что в экономическом плане их страна вправе считать себя сильной.

Ранее мы сообщали, что сын президента ЦАР устроил дебош в Кисловодске.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: брикс, цар, членство
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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