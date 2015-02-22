  1. Главная
В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали три человека
Сегодня, 8:27
Выясняются все обстоятельства происшествия.

В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел 6 августа в Тункинском районе. Водитель автобуса Ducato допустил съезд с проезжей части в кювет, в результате чего машина опрокинулась. По предварительным данным, пострадали три пассажира. На место выехали сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Самаре иномарка врезалась в автобус.

Фото: СУ СК России по Республике Бурятия

