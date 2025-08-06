В Самаре иномарка врезалась в автобус. Об этом сообщил Telegram-канал "Самара ДТП".
Инцидент произошел на улице Солнечной. Отмечается, что водитель иномарки превысил скорость и столкнулся с автобусом, который перевозил порядка 40 человек. В момент столкновения у машины отлетел аккумулятор.
В результате ДТП пострадал водитель иномарки. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. На место аварии прибыли спасатели.
Ранее мы сообщали, что в Тульской области в ДТП с автобусом пострадали более 30 человек.
Видео: Telegram / Самара ДТП
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