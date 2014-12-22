В Бурятии посоветовали "нести жен в спальни", чтобы заполнить детсады

Глава Бурятии призвал мужчин увеличить рождаемость ради заполнения детсадов.

При открытии нового детского сада "Подснежник" в Северобайкальске глава Бурятии Алексей Цыденов призвал мужчин позаботиться о демографии региона и тем самым обеспечить наполняемость детских учреждений. Сообщение опубликовано в телеграм-канале политика.

Детский сад "Подснежник" рассчитан на 280 детей и оснащен современными спортивными и музыкальными залами, медицинским кабинетом, пищеблоком и игровыми площадками. Открытие учреждения стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина и национальной программе "Развитие образования".

Алексей Цыденов в своем сообщении подчеркнул, что главная задача для северобайкальцев — обеспечить постоянное наполнение детского сада детьми. При этом губернатор использовал нестандартную формулировку, призывая мужчин заботиться о рождаемости в шутливой форме.

По словам Цыденова, создание нового детского сада направлено на повышение качества дошкольного образования, обеспечение комфортных условий для детей и поддержку семей региона. Учреждение станет местом первых открытий и развития для малышей Северобайкальска.

Фото: Телеграм / Алексей Цыденов