По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В Бурятии на пожаре погиб подросток. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в селе Нижняя Иволга. Поступило сообщение о возгорании в частном доме. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

При тушении огня сотрудники МЧС обнаружили тело 13-летнего мальчика. Мать и 16-летняя сестра погибшего госпитализированы. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. В его тушении участвовали пять специалистов и три единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Чечне потушили крупный пожар в магазине.

Видео: МЧС России