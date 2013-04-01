В Бурятии из-за паводков объявили режим ЧС

Из берегов выходят реки Уда и Селенга.

В Бурятии из-за паводков объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Информация опубликована на официальном портале правительства региона. Чиновники уточнили, что значительно увеличивается уровень воды в реках Уда и Селенга.

Все члены республиканского штаба, их 28 человек по различным направлениям: инфраструктуры, социальному направлению, по волонтерству, — все озадачены и работаем на ликвидацию ЧС Петр Мордовский, зампред администрации Бурятии

Источник отметил, что решение о введении в Бурятии режима ЧС принято во время внепланового заседания специальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, а также по обеспечению пожарной безопасности.

Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru

