В Бурятии годовалый ребенок насмерть обварился кипятком

В Бурятии врачи не смогли спасти годовалого малыша, который обварился кипятком.
Трагедия произошла 3 декабря. Годовалый мальчик играл с кошкой и задел шнур от электрического самовара. Кипящая вода вылилась на ребенка, обварив 50% тела. Медики несколько часов боролись за жизнь малыша, но спасти его не смогли. На следующий день, 4 декабря, ребенок скончался в реанимационном отделении больницы.
Сообщается, что ребенок неделю жил у бабушки, так как болел ветрянкой, а дома был грудной младенец.
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Фото:Piter.TV
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