  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:08
44
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Бурятии эвакуировали пострадавшего туриста

0 0

Мужчину доставили в Иркутск, где передали врачам.

В Бурятии эвакуировали пострадавшего туриста. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на реке Китой Окинского района. Отмечается, зарегистрированный маршрут двух туристов начался еще 5 августа. Один из них, 69-летний мужчина, получил травму. Прибывшие на место специалисты МЧС оказали пострадавшему необходимую помощь. Его эвакуировали бортом Ми-8. Мужчину доставили в Иркутск, где передали врачам.

Ранее мы сообщали, что в Ярославле ликвидировали крупный пожар.

Видео: МЧС России

Теги: бурятия, мчс россии, турист, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии