В Бурятии эвакуировали пострадавшего туриста. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на реке Китой Окинского района. Отмечается, зарегистрированный маршрут двух туристов начался еще 5 августа. Один из них, 69-летний мужчина, получил травму. Прибывшие на место специалисты МЧС оказали пострадавшему необходимую помощь. Его эвакуировали бортом Ми-8. Мужчину доставили в Иркутск, где передали врачам.

Видео: МЧС России