В "Буквоеде" пройдёт вечер памяти Андрея Битова

Он состоится сегодня в 18:00 на Невском, 46.

Сегодня в книжном магазине "Буквоед" на Невском проспекте, д. 46 пройдёт вечер памяти писателя Андрея Битова.

На мероприятии состоится показ документального фильма "Андрей Битов. Зелёный чемодан" режиссёра Виктора Тихомирова и презентация сборника "БИТОВ или Новые сведения о человеке", который составила Анна Бердичевская.

Напомним, что Андрей Битов — писатель, поэт, эссеист, кинодраматург, автор популярного "Пушкинского дома". Битов является одним из основателей постмодернизма в русской литературе.

Ранее мы сообщили, что прах писателя Андрея Битова захоронят на Шуваловском кладбище в Петербурге.

Фото: ВКонтакте