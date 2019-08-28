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В "Буквоеде" пройдёт вечер памяти Андрея Битова
Сегодня, 16:23
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arteliseev

В "Буквоеде" пройдёт вечер памяти Андрея Битова

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Он состоится сегодня в 18:00 на Невском, 46.

Сегодня в книжном магазине "Буквоед" на Невском проспекте, д. 46 пройдёт вечер памяти писателя Андрея Битова.

На мероприятии состоится показ документального фильма "Андрей Битов. Зелёный чемодан" режиссёра Виктора Тихомирова и презентация сборника "БИТОВ или Новые сведения о человеке", который составила Анна Бердичевская.

Напомним, что Андрей Битов — писатель, поэт, эссеист, кинодраматург, автор популярного "Пушкинского дома". Битов является одним из основателей постмодернизма в русской литературе.

Ранее мы сообщили, что прах писателя Андрея Битова захоронят на Шуваловском кладбище в Петербурге.

Фото: ВКонтакте

Теги: андрейбитов, буквоед
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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