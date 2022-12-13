В Буграх нашли мертвого мужчину с ножом в спине

В случившемся подозревают 30-летнюю жительницу Ленобласти.

В Буграх убили мужчину. Инцидент произошел на Шоссейной улице, 36. Тело нашли в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Преступление произошло 2 мая. В спине у 36-летнего убитого был нож. В случившемся подозревают 30-летнюю жительницу Ленобласти.

Злоумышленницу задержали. По версии правоохранителей, женщина напала на мужчину во время застолья.

Оперативники завели уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Пикалево мужчина украл из квартиры материалы для маникюра.

Фото: Piter.tv