В Буграх нашли мертвого мужчину с ножом в спине

В Буграх убили мужчину. Инцидент произошел на Шоссейной улице, 36. Тело нашли в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Преступление произошло 2 мая. В спине у 36-летнего убитого был нож. В случившемся подозревают 30-летнюю жительницу Ленобласти.
Злоумышленницу задержали. По версии правоохранителей, женщина напала на мужчину во время застолья.
Оперативники завели уголовное дело. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Пикалево мужчина украл из квартиры материалы для маникюра.
Фото: Piter.tv
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