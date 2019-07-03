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В Нижнем Буферном пруду окрасилась вода
Сегодня, 15:13
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ruzannar

В Нижнем Буферном пруду окрасилась вода

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Вероятно, со дна водоёма поднялся ил.

Как сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", вода в Нижнем Буферном пруду вдоль Планерной улицы сильно помутнела: теперь она цвета цемента.

Интернет-пользователи предположили, что проводится углубление дна, поэтому наверх поднялся ил. Некоторые подписчики группы отличились шутливыми комментариями: по их мнению, теперь пруд напоминает водоёмы Вьетнама.

Ранее мы сообщили, что на реке Ковра устанавливают временный мост.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: водоем, нижний буферный пруд, планерная улицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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