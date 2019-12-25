Полуторагодовалый мальчик едва не утонул в Ленобласти

Родителям удалось реанимировать ребёнка до приезда бригады скорой помощи.

Полуторагодовалый ребенок едва не утонул в водоёме во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.

Мальчик, который приехал с родителями из Архангельска, упал в водоём в Ленобласти 17 июня. Когда малыша достали из воды, он не дышал. Родителям удалось реанимировать ребёнка до приезда бригады скорой помощи.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Ленобласти утонул 7-летний мальчик. По предварительным данным, 7-летний ребёнок упал в пруд, находясь без присмотра взрослых.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)