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В Брянской области за сутки скончались сразу 3 женщины с коронавирусом
Сегодня, 11:27
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MShaffter

В Брянской области за сутки скончались сразу 3 женщины с коронавирусом

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По официальным данным на утро 8 мая в регионе скончалось 17 человек с подтвержденным коронавирусом.

В Брянской области за сутки скончались 3 пациента с подтвержденной пневмонией и коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Брянской области сообщил о еще 3х летальных исходах пациентов подтвержденным коронавирусом и тяжелой формой пневмонии. Все умершие пациенты женщины, 1930, 1947 и 1963 и 1947 годов рождения. Уточняется, что течение коронавирусной инфекции осложнили хронические заболевания.

Всего с начала эпидемии в регионе скончалось 17 человек с диагностированным COVID-19.

Ранее: Статистика по коронавирусу на утро 8 мая по регионам России

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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