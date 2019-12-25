В Брянской области при столкновении машины с поездом погибли три человека

Инцидент произошёл примерно в 13:37 на 163 км перегона станций "Ржаница - Сельцо".

В Брянской области при столкновении машины с электропоездом погибли три человека — две женщины и мужчина. Об этом рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Также известно, что ещё двое человек доставлены в больницу после трагического инцидента. На месте работают следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте. Проводится проверка.

Известно, что инцидент произошёл примерно в 13:37 на 163 км перегона станций "Ржаница - Сельцо" на железнодорожном переезде.

Ранее мы публиковали видео: на перекрестке Морского проспекта и Петроградской улицы столкнулись две иномарки.

Фото: pixabay.com