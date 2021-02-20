Видео: на перекрестке Морского проспекта и Петроградской улицы столкнулись две иномарки

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Днем в субботу, 20 февраля, проезжую часть одной из дорог Петербурга не поделили две иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях.

На перекрестке Морского проспекта и Петроградской улицы столкнулись "Опель" и "Субару". От удара одну из машин занесло на островок безопасности.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Позже в распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент аварии. По всей видимости, водители попали в ДТП из-за своей невнимательности. В обстоятельствах разберутся сотрудники ГИБДД.

Ранее мы писали, что ДТП на Литейном проспекте перекрыло движение.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте