  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:57
172
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Брянской области беспилотник атаковал военкомат

0 0

Информации о пострадавших нет.

На территории российского региона, в Брянской области иностранный беспилотник атаковал местный военкомат. Об этом рассказал в собственном Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Чиновник объяснил жителям, что инцидент произошел в городе Новозыбков. В настоящее время сведений о пострадавших нет, известно, что из-за атаки дрона оказались частично повреждены стекла. В социальных сетях стали распространяться ролики, на которых предположительно виден момент попадания БПЛА в здание.

ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков.

Александр Богомаз, глава Брянской области

Напомним, что город Новозыбков с населением около 40 тысяч человек располагается в 180 километрах от административного центра (в Брянске), а также примерно в 50 километрах от государственной границы с Украиной.

В Иране разработали новый БЛА-камикадзе Meraj-532 на замену "Гераней".

Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: александр богомаз, беспилотник, брянская область, военкомат, всу, новозыбков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии