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В Иране разработали новый БЛА-камикадзе Meraj-532 на замену "Гераней"

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В КСИР появился новый ударный дрон.

Иранские специалисты разработали новый беспилотный летательный аппарат-камикадзе Meraj-532, который призван заменить собой "Герани". Известно, что военный дрон обладает дальностью полета в 450 километров, он способен подниматься в воздушное пространство на высоту свыше трех километров (около 12 тысяч футов). При этом БПЛА несет на себе боеголовку с общей массой до 50 килограммов. Дрон будет находиться на службе у местных Сухопутных войск КСИР (Корпуса стражей исламской революции)

Этот беспилотник является одним из серии дронов-камикадзе, которая была разработана и произведена молодыми специалистами. Этот дрон способен летать в течение трех часов. Запуск дрона осуществляется с любого автомобиля.

заявление Минобороны Ирана

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт

Теги: meraj-532, беспилотники, герань, иран
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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