В Брянске водитель привязал автомобиль к дому в целях безопасности

В Брянске придумали новый способ обезопасить машину от угона.

Брянский автовладелец придумал действенный способ противоугонной “сигнализации”. Сообщается, что мужчин привязал свою машину крупной веревко и дотянул ее до окна собственной квартиры. Об этом случае рассказали очевидцы произошедшего.

Необычную охранную систему установил местный житель. Известно, что предприимчивый мужчина живет на третьем этаже в одном из домов пятого микрорайона города Брянска.

Соседи хозяина автомобиля предложили ему также сушить белье на веревке, чтобы та “не пропадала даром”, а приносила двойную пользу.