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В Брянске водитель привязал автомобиль к дому в целях безопасности
Сегодня, 16:21
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lesjasap
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В Брянске водитель привязал автомобиль к дому в целях безопасности

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В Брянске придумали новый способ обезопасить машину от угона.

Брянский автовладелец придумал действенный способ противоугонной “сигнализации”. Сообщается, что мужчин привязал свою машину крупной веревко и дотянул ее до окна собственной квартиры. Об этом случае рассказали очевидцы произошедшего.
 
Необычную охранную систему установил местный житель. Известно, что предприимчивый мужчина живет на третьем этаже в одном из домов пятого микрорайона города Брянска. 
 
Соседи хозяина автомобиля предложили ему также сушить белье на веревке, чтобы та “не пропадала даром”, а приносила двойную пользу. 
 
Теги: брянск , охрана , хитрость
Категории: Новости России

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