В Брянске отцепили вагон поезда Киев-Москва из-за подозрения на коронавирус у пассажирки - китаянки

Вагон отправили в санитарный тупик. Проводников и пассажиров вагона обследуют.

В Брянске из-за подозрения на коронавирус отцепили вагон и отправили его в санитарный тупик.

Сегодня, 21 февраля, от поезда, который следовал из Киева в Москву и был сформирован "Украинскими железными дорогами", в Брянске отцепили 1 вагон из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок. Женщину госпитализировали. В вагоне было 2 проводника и 2 пассажира. Им проведено медицинское обследование, в ходе которого 2х человек направили в больницу.

Остальные путешественники и проводники будут отправлены на 2 недели в карантин, в специализированный госпиталь на базе городской больницы №4, сообщает ТАСС. Остальные вагоны с задержкой в 50 минут прибывает в Москву, где состав ждут медики.

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