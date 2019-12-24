Видео: Эвакуированная из Китая украинка показала условия для карантина из Новых Санжар

Номер в плачевном состоянии.

Эвакуированная из Китая украинка сняла на видео палату, где ей предстоит провести карантин.

Накануне, 20 февраля, в Украину прилетел спецборт из Китая с гражданами страны. Piter.TV рассказывал, что этих сограждан местные жители не хотели пускать. Только с помощью полиции автобусу удалось прорваться к учреждению, где эвакуированным придется провести минимум 2 недели. Местные жители жгли покрышки и разбили стекла автобуса.

На этом злоключения не закончились. Одна из эвакуированных украинок показала в соцсетях номер, в котором ей предстоит жить. В помещении давно не было ремонта, душ "бьется" током, двери не запираются.

Ранее: Эвакуированные из России показали на видео номер, где провели 2 недели карантина.

Видео: Политика Страны