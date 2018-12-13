Видео: В Бразилии во время матча скончался футбольный арбитр

В сети опубликовано видео, где арбитр Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва рухнул на пол.

В Бразилии во время матча по минифутболу скончался футбольный арбитр Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва.

Во время матча по мини футболу между бразильскими командами "Сао-Карлос" и "Таубате" арбитр Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва почувствовал себя плохо и рухнул на пол. Игра была остановлена, спортсмены и медики оказали ему первую помощь и вызвали "скорую". Арбитра смогли довезти до больницы, но, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался, не приходя в сознание.

Исильдо Фабиано Бьянчи да Силве было всего 44 года.

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Видео и фото: SBT Jornalismo