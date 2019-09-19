В Бразилии беременная невеста умерла по дороге на собственную свадьбу

Медикам удалось спасти малыша, который родился у женщины, которая скончалась от инсульта.

В Бразилии медикам удалось спасти ребенка из чрева матери, которая скончалась от инсульта в день свадьбы.

30-летняя медсестра Jessica Guedes собиралась на собственную свадьбу с 31-летним пожарным. Ничто не предвещало беды. Женщина была на 6 месяце беременности, которая протекала нормально. Джессика была весела и счастлива. По дороге к алтарю в лимузине невесте стало плохо. Она пожаловалась на сильные боли в шее и спине.

Приехав к церкви, жених оказал возлюбленной первую помощь, затем ее госпитализировали срочно в больницу, где выяснилось, что у женщины инсульт. Из-за осложнений и обильного кровотечения, женщине сделали кесарево сечение и удалили матку. На свет появилась малышка София весом 930 граммов и ростом 34 сантиметра. Молодая мама скончалась сразу после операции.

Мужчина, ставший в одночасье отцом-одиночкой, до сих пор не верит в случившееся. Коллеги и друзья собрали деньги, чтобы оплатить медицинские услуги. По завещанию Джессики ее органы отдали на донорство.

Ранее: В Индии у мужчины вырос на голове огромный рог.

Видео: YouTube/IC TV Comunicações, Inside Edition