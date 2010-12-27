В Ботсаду проведут большую вставку орхидей перед Новым годом

Ботанический сад Петербурга перед новым годом и зимние каникулы проведет большую выставку орхидей.

С 22 по 30 декабря и со 2 по 8 января в Большой Пальмовой оранжереи Ботанического сада Петра Великого пройдет выставка орхидей "Осколки радуги". Яркие цветы разбавят зимние пейзажи Петербурга. Композиции цветов разместятся на площади более тысячи квадратных метров.

Выставка познакомит всех жителей и гостей города с особо интересными и редкими представителями семейств Орхидные и Бромелиевые, которые содержатся в фондовых оранжереях Сада и в обычное время не доступны для взгляда посетителей. Пресс-служба Ботанического сада

Впервые в выставке примут участие Ботанические сады других городов. Свои растения пришлют московский Аптекарский огород и ГБС РАН.