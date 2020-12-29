В Боткинской больнице рассказали о возможных реакциях на прививку от коронавируса

Чаще всего побочные эффекты проходят к 3-5 дню после вакцинации.

Заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, врач-эпидемиолог Анна Сталевская ответила на самые распространенные вопросы о вакцинации от COVID-19. Один из них касается побочных эффектов.

Специалист отметила, что побочные эффекты проявляются чаще всего в средней или средней степени. Они развиваются в первые-вторые сутки после вакцинации, а в течение следующих трех дней человек приходит в норму.

Наиболее распространенные — озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, головная боль, болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность.

Рекомендуется принимать нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) при повышении температуры после вакцинации.

Реже регистрируются случаи с тошнотой, диспепсией, снижением аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.

Ранее от коронавируса вакцинировался сотрудник Piter.TV и рассказал о том, как у него проходил период после прививки.

Фото: Piter.TV