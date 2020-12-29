В Боткинской больнице рассказали о возможных реакциях на прививку от коронавируса

Заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, врач-эпидемиолог Анна Сталевская ответила на самые распространенные вопросы о вакцинации от COVID-19. Один из них касается побочных эффектов.
Специалист отметила, что побочные эффекты проявляются чаще всего в средней или средней степени. Они развиваются в первые-вторые сутки после вакцинации, а в течение следующих трех дней человек приходит в норму.
Наиболее распространенные — озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, головная боль, болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность.
Рекомендуется принимать нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) при повышении температуры после вакцинации.
Реже регистрируются случаи с тошнотой, диспепсией, снижением аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.
Ранее от коронавируса вакцинировался сотрудник Piter.TV и рассказал о том, как у него проходил период после прививки.
Фото: Piter.TV
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