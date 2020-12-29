Дневник вакцинации, часть 3: организм пришел в норму, даже "Госуслуги" заработали

Продолжаю рассказывать о своих ощущениях после прививки.

Первая часть дневника вакцинации - читайте здесь.

Вторая часть дневника вакцинации - читайте здесь.

Дневник я начинала вести в новогодние праздники, так как хотелось поделиться впечатлениями, а потом - и состоянием после вакцинации. Сейчас времени на это занятие стало меньше из-за возвращения к рабочим будням. Да и писать, если честно, сейчас особо не о чем. Мое состояние ухудшалось с каждым днем только на первой неделе после прививки, а потом все пришло в норму.

Но, как верно заметил наш главный редактор, в моем случае именно то, что "нечего сказать" - самое важное для аудитории. Так что я уведомляю читателей, что жизнь после вакцинации есть, и жизнь неплохая. В прошлый раз я завершила свой рассказ на вечере 7 января (4 сутки после введения вакцины). После этого события в моей жизни развивались не так стремительно. К 10 января опухоль и болезненные ощущения в месте укола спали. Это можно увидеть на фотографии.

Затем полностью исчезло покраснение. Сейчас о прививке напоминает лишь небольшая точка на руке, которая не доставляет никакого дискомфорта. Для сравнения прилагаю фотографии от 10 января и 18 января. На первом снимке еще видно небольшое покраснение, на втором - уже ничего не заметно.

О всех симптомах я временно забыла (до второго этапа вакцинирования как минимум). Во время написания этого текста специально решила проверить температуру (не повышена ли?), но оказалось, что мои ощущения меня не подвели, и все действительно в норме. Теперь я с небольшим волнением жду 25 января, когда снова нужно будет идти в поликлинику для введения второго компонента вакцины.

Здесь у меня уже родился план. В прошлый раз я вакцинировалась днем, а первые симптомы проявились только поздно вечером, ближе к ночи. Однако тогда мне не нужно было думать, что завтра рабочий день, который начинается в 7:30 утра, и что нужно быть "свежей". В первую ночь после прививки я не спала из-за жара, озноба и высокой температуры, поэтому сейчас я решила немного схитрить. По рассказам моих коллег, которые вакцинировались одними из первых (утром того же дня), у них симптомы проявились только около 17-19 часов вечера. Я планирую поступить также и записаться на прием как можно раньше, несмотря на то, что ехать от Колпинского района, в котором я живу, до ГП 24 далековато. Но лучше я не высплюсь утром в свой выходной, чем потом проведу бессонную ночь после прививки. На всякий случай заранее предупрежу начальство о том, что на следующий день могу взять отгул из-за плохого самочувствия. Но все же надеюсь, что небольшой лайфхак со временем поможет этого не делать.

Пару слов о "Дневнике вакцинации" на Госуслугах

12 января случилось чудо и мне дали доступ к дневнику вакцинированного для самозаполнения на Едином портале государственных услуг. Узнала я об этом только 18 числа, так как перестала надеяться на чудо и проверять профиль. Я достаточно быстро разобралась в работе с дневником, но есть некоторые факторы, которые меня смущают до сих пор.

Во-первых, это неправильные сроки. Госуслуги почему-то считают, что первый компонент вакцины мне поставили 12 января (хотя на самом деле - 4 января). И в соответствии с собственным расписанием они подготовили рекомендации по заполнению дневника. При этом даты, конечно же, не совпадают. В частности, сайт утверждает, что вторую часть "Спутник V" мне должны вводить 2 февраля, хотя на самом деле - 25 января.

Заполнять дневник вакцинации медики предлагают на 1 день (на следующий после вакцинации,т.е. если поставил вакцину 4-го января, то заполнять документ надо только 5 числа), 2,3,7, 14, 21, 22, 23 28, 42 дни.

Также вопросы вызывают процессы обработки страниц дневника. За один день я сразу заполнила свои симптомы на несколько дней (благо, память можно было освежить за счет личных записей и текстов, которые ранее публиковались на Piter.tv). Вот только при отправке документов у меня один раз высветилась надпись "ошибка обработки заявления". Подробностей я не нашла, из-за чего она возникла - тоже. Надеюсь, что Минздрав все же получил все отправленные мной сведения о моем состоянии здоровья после вакцинации.

Насколько я поняла, заполненное заявление с дневником вакцинации сначала регистрируется на портале Госуслуг. затем оно автоматически направляется в профильное ведомство (Минздрав), затем пользователь получает информацию о том, что заявление получено министерством, а после - о регистрации заявления ведомством. Проследить за отправкой документа можно в личном кабинете через уведомления. Там же можно найти прикрепленное заявление в формате pdf, которое вы отправили.

Что касается самого заполнения, по моему мнению, в дневнике вакцинации большое значение уделяется симптомам пациента. Там отдельно рассматриваются сначала общие и местные жалобы, затем - более узко направленные признаки. Отдельно - по возможным нарушениям в сердечно-сосудистой системе, со стороны органов зрения, Также можно отметить все лекарственные препараты (какие именно, в какой дозе и как долго принимали). Если была температура - то уточняют, какая именно. А если у вас было что-то не из числа вышеприведенных симптомов, то в завершении дневника есть возможность для личного комментария, в котором можно написать обо всем том, что вас волнует после прививки.

Для примера заполнения дневника покажу симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы, которые предлагает отметить Минздрав. Там же можно предложить свой вариант.

Подведем промежуточные итоги.

Думаю, что следующие мои заметки о вакцинации читателям Piter.TV стоит ждать уже после 25 января. Я буду информировать вас по мере появления симптомов, если они действительно будут. Пока же хочу отметить, что на данном этапе я не разочарована тем, что вакцинировалась. Считаю, что пока что рано говорить о каком-то позитивном эффекте от прививки: надо еще пережить введение второго компонента, а затем ждать, когда в организме образуются антитела. Те последствия, которые возникли в первые дни, носили кратковременный эффект.

Замечу, что иногда даже обычный грипп или ОРВИ переносится гораздо тяжелее, чем то, что было со мной в начале января. Здесь же роль, возможно, играет банальное волнение, так как вакцинация от коронавируса пока не стала обыденностью. От новизны немного переживаешь о том, что может случиться после прививки. Однако, по моему мнению, ничего страшного и непоправимого быть не должно. Это важно помнить и не настраивать себя на негатив.

Продолжение следует.