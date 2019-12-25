В Боткинской больнице открыли памятник первой в России санитарной кареты

Подобная транспортировка раньше вызывала высокую заболеваемость у кучеров и людей, использующих карету после доставки на ней больного.

Во вторник, 12 апреля, в Петербурге открыли памятник первой в России санитарной карете. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Его установили на площадке "Пискарёвский, 49". Его открытие приурочили к торжествам, посвящённым 140-летию Клинической инфекционной больницы им. Боткина. Подобная транспортировка раньше вызывала высокую заболеваемость у кучеров и людей, использующих карету после доставки на ней больного.

Как рассказал главный врач больницы Денис Гусев, в те времена это была большая проблема для города. В связи с этим Сергей Петрович Боткин со своими учениками выдвинул идею создания особой санитарной кареты, предназначенной специально для перевозки заразных больных.

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Фото: комитет по здравоохранению Петербурга