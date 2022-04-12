Видео: кота Елисея на Малой Садовой вновь ограбили

На записи видно, что на дороге стоит портфель доставщика еды.

На Малой Садовой памятник коту Елисею опять обворовали. Об этом сообщил Telegram-канал "1703".

Неизвестный мужчина забрался к Елисею по выступам зданий и забрал монеты. На записи видно, что на дороге стоит портфель доставщика еды. В канале отметили, что "видимо, в Питере работают самые ловкие доставщики еды, и чтобы немного подзаработать, готовы отобрать монетку даже у бронзового хвостатого".

Напомним, что кот Елисей – это памятник одному из ярославских котов. Вторая кошка – Василиса. "Мяукающую дивизию", прозванную так самими жителями-блокадниками, привезли в город, когда скудные запасы продовольствия начали уничтожать мыши.

Видео: Telegram / 1703