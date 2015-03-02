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В Боткинской больнице бельевая осталась без отопления
Сегодня, 15:20
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В Боткинской больнице бельевая осталась без отопления

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Виной тому дефект на тепломагистрали.

Днем во дворе дома №3 по Миргородской улице обнаружили дефект на тепломагистрали. В связи с аварией корпус Боткинской больницы остался без отопления. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе администрации Центрального района. 

На место тут же выехали специалисты АО "Теплосеть". Выяснилось, что лечебные корпусы больницы отопливаются. Работы ведутся в корпусе, где размещена бельевая. Она находится на Новгородской улице. Дефект обещают устранить до 18:30.

Ранее стало известно, что в Покровской больнице сломались все аппараты КТ.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, боткинская больница, отопление
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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