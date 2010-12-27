В Ботаническом саду тайно проводили незаконные вечеринки

Сотрудники сада заработали около 5 миллионов рублей на "закрытых" корпоративах.

Работников Ботанического сада подозревают имени Комарова в организации незаконных вечеринок за большие деньги. Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга.

Оказывается, один из сотрудников сада, устроил на территории института РАН корпоратив для бизнесменов. Как выяснилось позже, такими услугами уже успели воспользоваться около 20 фирм. Вечеринки проходили без согласия собственника помещений.

На таких "тайных встречах" сотрудник одного из старейших ботанических садов России заработал около 5 миллионов рублей.

Прокуратура уже отправила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере".

Отметим, что директор по научной работе БИН РАН еще никак не прокомментировала данный инцидент.

Фото: Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН/ВК