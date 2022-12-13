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В Ботаническом саду стартовала неделя первоцветов
Сегодня, 11:56
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В Ботаническом саду стартовала неделя первоцветов

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Посетить Парк-дендрарий  можно как по парковому, так и по оранжерейному билету.

В Ботаническом саду началась неделя первоцветов. После серой зимы жителей приглашают увидеть ковры из цветов. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

Друзья, волшебное время в Парке-дендрарии, ковры из первоцветов ждут вас! Для увлекательности и познавательности вашей прогулки мы публикуем маршрутный лист.

Ботанический сад Петра Великого

Неделя первоцветов продлится до 28 апреля. Отметим, что посетить Парк-дендрарий  можно как по парковому, так и по оранжерейному билету. Посетителей попросили не ходить по газонам.

Фото: Телеграм  / Ботанический сад Петра Великого

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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