В Ботаническом саду стартовала неделя первоцветов

Посетить Парк-дендрарий можно как по парковому, так и по оранжерейному билету.

В Ботаническом саду началась неделя первоцветов. После серой зимы жителей приглашают увидеть ковры из цветов. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

Друзья, волшебное время в Парке-дендрарии, ковры из первоцветов ждут вас! Для увлекательности и познавательности вашей прогулки мы публикуем маршрутный лист. Ботанический сад Петра Великого

Неделя первоцветов продлится до 28 апреля. Отметим, что посетить Парк-дендрарий можно как по парковому, так и по оранжерейному билету. Посетителей попросили не ходить по газонам.

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого