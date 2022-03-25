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В Ботаническом саду показали, как готовят викторную оранжерею к летнему сезону

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Викторная оранжерея — дом для кувшинок и лотосов.

В Ботаническом саду БИН РАН готовят викторную оранжерею к летнему сезону. Бассейн наполнили свежей водой и подготовили островки, куда посадят растения.

Специалисты высадят кувшинку "Викторию Регию" и лотосы. Последние сейчас находятся в воде и готовятся к посадке. Корневище уже дало побеги — первые плавающие листья. Позже его разделят и рассадят по горшкам. Первые цветки ожидают увидеть к концу мая. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Ботанический сад снова начал проводить детские игровые и обзорные экскурсии. 

Видео и фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН

Теги: ботанический сад, кувшинка, лотос
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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